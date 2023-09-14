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Липкан (Рахманова) Татьяна Денисовна
Липкан (Рахманова) Татьяна Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.1955
Пол
Женский
Отец
Рахманов Денис Артемьевич
1912 г.р.
Мать
Рахманова (Воронкова) Анна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955
Отец:
Рахманов Денис Артемьевич
Мать:
Рахманова Анна
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