Липкан (Рахманова) Татьяна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкан (Рахманова) Татьяна Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1955

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955

Отец: Рахманов Денис Артемьевич

Мать: Рахманова Анна

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