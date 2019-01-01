хутор Большая Хвощеватка, хутор Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Большая Хвощеватка

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2264Большефощеватый (Больше-Фощеватая), хут. каз.при вершинах Западного лога.505201651674Православный молитвенный дом. Маслобойня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновская волость
1056. Больше-Хвощеватая, слобода бывшая государственная, дворов 206, жителей 1427, церковь православная, лавка, 10 ветряных мельниц, ярмарка 23-го апр.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновская волость
Больше-Фощеватая6599слободаБ.-Фощеватск.2711754

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8698Большая Хвощеваткахутор50°39'с.ш.39°44'в.д.M-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Сагуновское сельское поселение
20641460106х Большая Хвощеваткахутор
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