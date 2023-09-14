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Курилова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: ?? Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Федотовна

Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
20.04.1838

Сын: Курилов Семен Федотович

Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Федотовна

Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович

Рождение ребёнка
27.08.1841

Сын: Курилов Василий Федотович

Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович

Рождение ребёнка
08.06.1846

Сын: Курилов Федор Федотович

Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Курилова Тимофей Федотович

Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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