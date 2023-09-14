Курилова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: ?? Григорий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Федотовна
Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
20.04.1838
Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Федотовна
Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович
Рождение ребёнка
27.08.1841
Сын: Курилов Василий Федотович
Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович
Рождение ребёнка
08.06.1846
Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Курилова Тимофей Федотович
Отец ребёнка: Курилова Федот Емельянович
Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно