Курилов Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1841
Рождение ребёнка
1866
Сын: Курилов Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Курилов Ефим
Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Курилов Петр
Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1883
Сын: Курилов Евгений
Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курилова ?? Тимофеевна
Смерть
Неизвестно