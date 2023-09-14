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Курилов Василий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1841

Отец: Курилова Федот Емельянович

Мать: Курилова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Курилов Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Курилов Ефим

Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Курилов Петр

Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1883

Сын: Курилов Евгений

Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Курилова ?? Тимофеевна

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова ?? Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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