Курилова ?? Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Курилов Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Курилов Ефим
Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Курилов Петр
Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1883
Сын: Курилов Евгений
Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно