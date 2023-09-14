Курилова ?? Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурилова ?? Тимофеевна

Курилова ?? Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Курилов Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Курилов Ефим

Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Курилов Петр

Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1883

Сын: Курилов Евгений

Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Курилов Василий Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Василий Федотович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close