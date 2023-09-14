Курилова Емельян Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурилова Емельян Михайлович

Курилова Емельян Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Курилов Михаил Яковлевич

Мать: Курилова Евдакия

Рождение ребёнка
1813

Сын: Курилова Федот Емельянович

Мать ребёнка: Курилова Марфа Федоровна

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Устинья Емельяновна

Мать ребёнка: Курилова Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Курилова Прохор Емельянович

Мать ребёнка: Курилова Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Курилова Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close