Курилова Емельян Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Курилов Михаил Яковлевич
Мать: Курилова Евдакия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Курилова Федот Емельянович
Мать ребёнка: Курилова Марфа Федоровна
Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Устинья Емельяновна
Мать ребёнка: Курилова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Курилова Прохор Емельянович
Мать ребёнка: Курилова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Курилова Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно