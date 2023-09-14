Курилов Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Курилов Яков
Рождение ребёнка
1791
Сын: Курилова Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Курилова Евдакия
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Курилова Евдакия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курилова Евдакия
Смерть
1830
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости