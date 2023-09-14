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Курилов Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Курилов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Курилова Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Курилова Евдакия

Рождение ребёнка
1793

Сын: Курилов Лука Михайлович

Мать ребёнка: Курилова Евдакия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Евдакия

Смерть
1830
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
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