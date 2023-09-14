Курилова Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилова Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: ?? Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Курилова Федот Емельянович

Отец ребёнка: Курилова Емельян Михайлович

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Устинья Емельяновна

Отец ребёнка: Курилова Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Курилова Прохор Емельянович

Отец ребёнка: Курилова Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Курилова Емельян Михайлович

Смерть
Неизвестно
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