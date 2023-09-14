Курилова Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: ?? Федор
Рождение ребёнка
1813
Сын: Курилова Федот Емельянович
Отец ребёнка: Курилова Емельян Михайлович
Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Устинья Емельяновна
Отец ребёнка: Курилова Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Курилова Прохор Емельянович
Отец ребёнка: Курилова Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Курилова Емельян Михайлович
Смерть
Неизвестно