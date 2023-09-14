Курилов Макар Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилов Макар Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Курилова Федот Емельянович

Мать: Курилова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Курилова Вера

Рождение ребёнка
1880

Сын: Курилов Василий

Мать ребёнка: Курилова Вера

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Евдакия

Мать ребёнка: Курилова Вера

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Курилова Вера

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Курилова Вера

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Вера

Смерть
Неизвестно
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