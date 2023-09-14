Курилов Макар Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Курилова Вера
Рождение ребёнка
1880
Сын: Курилов Василий
Мать ребёнка: Курилова Вера
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Евдакия
Мать ребёнка: Курилова Вера
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Курилова Вера
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Курилова Вера
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курилова Вера
Смерть
Неизвестно