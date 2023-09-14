Курилова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: ?? Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Курилов Макар Федотович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Курилов Василий

Отец ребёнка: Курилов Макар Федотович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Евдакия

Отец ребёнка: Курилов Макар Федотович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Курилов Макар Федотович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Курилов Макар Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Макар Федотович

Смерть
Неизвестно
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