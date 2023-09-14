Курилова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: ?? Иван
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Курилов Макар Федотович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Курилов Василий
Отец ребёнка: Курилов Макар Федотович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Евдакия
Отец ребёнка: Курилов Макар Федотович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Курилов Макар Федотович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Курилов Макар Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно