Курилов Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1881
Сын: Курилов Яков
Мать ребёнка: Курилова Фекла
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1882
Сын: Курилов Димьян
Мать ребёнка: Курилова Фекла
Рождение ребёнка
1882
Сын: Курилов Иван
Мать ребёнка: Курилова Фекла
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Курилова Фекла
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884
Сын: Курилов Филипп
Мать ребёнка: Курилова Фекла
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1887
Сын: Курилов Михаил
Мать ребёнка: Курилова Фекла
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курилова Фекла
Смерть
Неизвестно