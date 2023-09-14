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Курилов Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Курилова Федот Емельянович

Мать: Курилова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Курилов Яков

Мать ребёнка: Курилова Фекла

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1882

Сын: Курилов Димьян

Мать ребёнка: Курилова Фекла

Рождение ребёнка
1882

Сын: Курилов Иван

Мать ребёнка: Курилова Фекла

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Курилова Фекла

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884

Сын: Курилов Филипп

Мать ребёнка: Курилова Фекла

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1887

Сын: Курилов Михаил

Мать ребёнка: Курилова Фекла

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Фекла

Смерть
Неизвестно
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