Курилова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурилова Фекла

Курилова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?? Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Курилов Яков

Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1882

Сын: Курилов Димьян

Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Курилов Иван

Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884

Сын: Курилов Филипп

Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1887

Сын: Курилов Михаил

Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Иван Федотович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close