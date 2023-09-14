Курилова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?? Василий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Курилов Яков
Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1882
Сын: Курилов Димьян
Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Курилов Иван
Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884
Сын: Курилов Филипп
Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1887
Сын: Курилов Михаил
Отец ребёнка: Курилов Иван Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно