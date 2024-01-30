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Севастьян Михайлов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

1810 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: Михаил Наумов

Мать: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Герасимова

Взята в деревне Макеевой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Степан Севастьянов

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Филипп Севастьянов

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.07.1770 ст.

Сын: Аникей Севастьянов

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Евдоким Севастьянов

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Евдоким Севастьянов

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Ирина Севастьянова

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Степанида Севастьянова

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Прасковья Севастьянова

Мать ребёнка: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1810 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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