Севастьян Михайлов
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смерти1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: Михаил Наумов
Мать: Анастасия Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Герасимова
Взята в деревне Макеевой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Степан Севастьянов
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Филипп Севастьянов
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
05.07.1770 ст.
Сын: Аникей Севастьянов
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Евдоким Севастьянов
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Евдоким Севастьянов
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Ирина Севастьянова
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Степанида Севастьянова
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Прасковья Севастьянова
Мать ребёнка: Ирина Герасимова
Смерть
1810 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область