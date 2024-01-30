Акулина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Михайлова

Акулина Михайлова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1745 ст.

Дата смерти

30.10.1807 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: Михаил Наумов

Мать: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Федоров

Выдана в замужество в деревню Макееву, за крестьянина помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Прасковья Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Агриппина Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Иван Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Степанида Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Прасковья Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
30.10.1807 ст.
Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.