Акулина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1745 ст.
Дата смерти30.10.1807 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.
Отец: Михаил Наумов
Мать: Анастасия Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Федоров
Выдана в замужество в деревню Макееву, за крестьянина помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Прасковья Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Федоров
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Агриппина Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Федоров
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Иван Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Федоров
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Степанида Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Федоров
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Прасковья Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Федоров
Смерть
30.10.1807 ст.
Причина смерти не указана