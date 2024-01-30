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Моисей Федоров

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

10.02.1815 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: Федор Климов

Мать: Ирина Романова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Михайлова

Выдана в замужество в деревню Макееву, за крестьянина помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Прасковья Моисеева

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Агриппина Моисеева

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Иван Моисеев

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Степанида Моисеева

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Прасковья Моисеева

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.02.1815 ст.
Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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