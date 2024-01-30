Моисей Федоров
Место рождения
Дата рождения1744 ст.
Дата смерти10.02.1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Отец: Федор Климов
Мать: Ирина Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Михайлова
Выдана в замужество в деревню Макееву, за крестьянина помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Прасковья Моисеева
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Агриппина Моисеева
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Иван Моисеев
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Степанида Моисеева
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Прасковья Моисеева
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Смерть
10.02.1815 ст.
От старости