Ирина Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

1770 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729 ст.

Сын: Петр Федоров

Отец ребёнка: Федор Климов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1735 ст.

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Климов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Моисей Федоров

Отец ребёнка: Федор Климов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Климов

Смерть
1770 ст.
Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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