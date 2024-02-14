Ирина Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712 ст.
Дата смерти1770 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1729 ст.
Сын: Петр Федоров
Отец ребёнка: Федор Климов
Рождение ребёнка
1735 ст.
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Климов
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Моисей Федоров
Отец ребёнка: Федор Климов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Климов
Смерть
1770 ст.