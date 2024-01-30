Анастасия Терентьева
Место рождения
Дата рождения1722 ст.
Дата смерти1784 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Наумов
Взята в деревне Переднее-Пилево, Ухино тож, из крестьян помещика Михаила Васильева сына Коротнева
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Севастьян Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Наумов
Рождение ребёнка
1745 ст.
Дочь: Акулина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Наумов
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Наумов
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Наумов
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Никифор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Наумов
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Наумов
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Матвей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Наумов
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Наумов
Смерть
1784 ст.