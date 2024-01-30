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Анастасия Терентьева

Место рождения

Ухино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

1784 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Наумов

Взята в деревне Переднее-Пилево, Ухино тож, из крестьян помещика Михаила Васильева сына Коротнева
Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Севастьян Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1745 ст.

Дочь: Акулина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Наумов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1784 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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