Никифор Михайлов
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смерти08.04.1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: Михаил Наумов
Мать: Анастасия Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Сергеева
Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
17.03.1769 ст.
Сын: Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
24.07.1771 ст.
Сын: Борис Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Акулина Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Елена Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Смерть
08.04.1829 ст.
От старости