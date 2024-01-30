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Никифор Михайлов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

08.04.1829 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: Михаил Наумов

Мать: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Сергеева

Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
17.03.1769 ст.

Сын: Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1771 ст.

Сын: Борис Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Акулина Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Елена Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
08.04.1829 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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