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Евдокия Сергеева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Сергей Петров

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Михайлов

Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
17.03.1769 ст.

Сын: Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.07.1771 ст.

Сын: Борис Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Акулина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Елена Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1816 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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