Евдокия Сергеева
Место рождения
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Сергей Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Михайлов
Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
17.03.1769 ст.
Сын: Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
24.07.1771 ст.
Сын: Борис Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Акулина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Елена Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Смерть
До 1816 ст.