Борис Никифоров
Место рождения
Дата рождения24.07.1771 ст.
Дата смерти11.09.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1771 ст.
Отец: Никифор Михайлов
Мать: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Михаил Борисов
Мать ребёнка: Неонила Никитина
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Дмитрий Борисов
Мать ребёнка: Неонила Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Никитина
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Смерть
11.09.1842 ст.
От чахотки