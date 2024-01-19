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Борис Никифоров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.07.1771 ст.

Дата смерти

11.09.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1771 ст.

Отец: Никифор Михайлов

Мать: Евдокия Сергеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Михаил Борисов

Мать ребёнка: Неонила Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Дмитрий Борисов

Мать ребёнка: Неонила Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Никитина

Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Смерть
11.09.1842 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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