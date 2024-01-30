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Неонила Никитина

Место рождения

Павлово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

02.05.1855 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Никифоров

Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Михаил Борисов

Отец ребёнка: Борис Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Дмитрий Борисов

Отец ребёнка: Борис Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.11.1798 ст.

Дочь: Степанида Борисова

Отец ребёнка: Борис Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1803 ст.

Дочь: Мария Борисова

Отец ребёнка: Борис Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1808 ст.

Дочь: Матрена Борисова

Отец ребёнка: Борис Никифоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
02.05.1855 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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