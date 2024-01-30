Неонила Никитина
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смерти02.05.1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Никифоров
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Михаил Борисов
Отец ребёнка: Борис Никифоров
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Дмитрий Борисов
Отец ребёнка: Борис Никифоров
Рождение ребёнка
11.11.1798 ст.
Дочь: Степанида Борисова
Отец ребёнка: Борис Никифоров
Рождение ребёнка
25.07.1803 ст.
Дочь: Мария Борисова
Отец ребёнка: Борис Никифоров
Рождение ребёнка
09.11.1808 ст.
Дочь: Матрена Борисова
Отец ребёнка: Борис Никифоров
Смерть
02.05.1855 ст.
От старости