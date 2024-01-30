Акулина Никифорова
Место рождения
Дата рождения1779 ст.
Дата смерти20.01.1828 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Никифор Михайлов
Мать: Евдокия Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфил Родионов
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Лаврентий Панфилов
Отец ребёнка: Панфил Родионов
Раскольник
Рождение ребёнка
22.07.1811 ст.
Дочь: Мария Панфилова
Отец ребёнка: Панфил Родионов
Рождение ребёнка
22.10.1816 ст.
Дочь: Прасковья Панфилова
Отец ребёнка: Панфил Родионов
Раскольница
Смерть
20.01.1828 ст.
Не известно как (в расколе)