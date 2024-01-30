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Акулина Никифорова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

20.01.1828 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Никифор Михайлов

Мать: Евдокия Сергеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфил Родионов

Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Лаврентий Панфилов

Отец ребёнка: Панфил Родионов

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
22.07.1811 ст.

Дочь: Мария Панфилова

Отец ребёнка: Панфил Родионов

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.10.1816 ст.

Дочь: Прасковья Панфилова

Отец ребёнка: Панфил Родионов

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
20.01.1828 ст.
Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Не известно как (в расколе)

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