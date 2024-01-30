Панфил Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфил Родионов

Панфил Родионов

Место рождения

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

07.01.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Родион Сергеев

Мать: Анастасия Иванова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Никифорова

Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Лаврентий Панфилов

Мать ребёнка: Акулина Никифорова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
22.07.1811 ст.

Дочь: Мария Панфилова

Мать ребёнка: Акулина Никифорова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.10.1816 ст.

Дочь: Прасковья Панфилова

Мать ребёнка: Акулина Никифорова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
07.01.1851 ст.
Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости (в расколе)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.