Панфил Родионов
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смерти07.01.1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Родион Сергеев
Мать: Анастасия Иванова
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Никифорова
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Лаврентий Панфилов
Мать ребёнка: Акулина Никифорова
Раскольник
Рождение ребёнка
22.07.1811 ст.
Дочь: Мария Панфилова
Мать ребёнка: Акулина Никифорова
Рождение ребёнка
22.10.1816 ст.
Дочь: Прасковья Панфилова
Мать ребёнка: Акулина Никифорова
Раскольница
Смерть
07.01.1851 ст.
От старости (в расколе)