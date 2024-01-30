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Елена Никифорова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Никифор Михайлов

Мать: Евдокия Сергеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федоров

Рождение ребёнка
24.10.1811 ст.

Сын: Степан Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
12.03.1817 ст.

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
01.03.1819 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
11.06.1827

Сын: Леонтей Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Смерть
Неизвестно

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