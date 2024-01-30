Елена Никифорова
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Никифор Михайлов
Мать: Евдокия Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федоров
Рождение ребёнка
24.10.1811 ст.
Сын: Степан Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Раскольник
Рождение ребёнка
12.03.1817 ст.
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Раскольница
Рождение ребёнка
01.03.1819 ст.
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Раскольница
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Раскольница
Рождение ребёнка
11.06.1827
Сын: Леонтей Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Смерть
Неизвестно