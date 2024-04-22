Дарья Васильева
Место рождения
Дата рождения12.03.1817 ст.
Дата смертиДо 1851 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1817 ст.
Отец: Василий Федоров
Мать: Елена Никифорова
Раскольница
Рождение ребёнка
14.07.1835 ст.
Дочь: Мария Калинникова
Отец ребёнка: Калинник Миронов
Раскольница
Бракосочетание
До 1835 ст.
Муж: Калинник Миронов
Рождение ребёнка
09.11.1838 ст.
Сын: Григорий Калинников
Отец ребёнка: Калинник Миронов
Раскольник
Рождение ребёнка
25.10.1841 ст.
Сын: Осип Калинников
Отец ребёнка: Калинник Миронов
Раскольник
Рождение ребёнка
22.04.1845 ст.
Дочь: Ирина Калинникова
Отец ребёнка: Калинник Миронов
Раскольница
Рождение ребёнка
21.09.1847 ст.
Сын: Харитон Калинников
Отец ребёнка: Калинник Миронов
Раскольник
Смерть
До 1851 ст.