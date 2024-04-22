Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Васильева

Дарья Васильева

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.03.1817 ст.

Дата смерти

До 1851 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1817 ст.

Отец: Василий Федоров

Мать: Елена Никифорова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
14.07.1835 ст.

Дочь: Мария Калинникова

Отец ребёнка: Калинник Миронов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
До 1835 ст.

Муж: Калинник Миронов

Рождение ребёнка
09.11.1838 ст.

Сын: Григорий Калинников

Отец ребёнка: Калинник Миронов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
25.10.1841 ст.

Сын: Осип Калинников

Отец ребёнка: Калинник Миронов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
22.04.1845 ст.

Дочь: Ирина Калинникова

Отец ребёнка: Калинник Миронов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
21.09.1847 ст.

Сын: Харитон Калинников

Отец ребёнка: Калинник Миронов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Смерть
До 1851 ст.
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close