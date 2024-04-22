Калинник Миронов
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: Мирон Васильев
Мать: Ефросинья Семенова
Раскольник
Рождение ребёнка
14.07.1835 ст.
Дочь: Мария Калинникова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Раскольница
Бракосочетание
До 1835 ст.
Жена: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
09.11.1838 ст.
Сын: Григорий Калинников
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Раскольник
Рождение ребёнка
25.10.1841 ст.
Сын: Осип Калинников
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Раскольник
Рождение ребёнка
22.04.1845 ст.
Дочь: Ирина Калинникова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Раскольница
Рождение ребёнка
21.09.1847 ст.
Сын: Харитон Калинников
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Раскольник
Рождение ребёнка
08.04.1851 ст.
Сын: Калинник Калинников
Мать ребёнка: Мария Иванова
Раскольник
Бракосочетание
19.08.1851 ст.
Жена: Мария Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно