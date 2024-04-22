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Калинник Миронов

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Мирон Васильев

Мать: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
14.07.1835 ст.

Дочь: Мария Калинникова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
До 1835 ст.

Жена: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
09.11.1838 ст.

Сын: Григорий Калинников

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
25.10.1841 ст.

Сын: Осип Калинников

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
22.04.1845 ст.

Дочь: Ирина Калинникова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
21.09.1847 ст.

Сын: Харитон Калинников

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
08.04.1851 ст.

Сын: Калинник Калинников

Мать ребёнка: Мария Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
19.08.1851 ст.

Жена: Мария Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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