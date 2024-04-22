Ефросинья Семенова
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиДо 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Раскольница
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Дарья Миронова
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Кирик Миронов
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Никифор Миронов
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Степан Миронов
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Анна Миронова
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Гавриил Миронов
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Калинник Миронов
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
24.06.1811 ст.
Сын: Иван Миронов
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
26.08.1818 ст.
Дочь: Марфа Миронова
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Раскольница
Рождение ребёнка
20.09.1820 ст.
Сын: Аким Миронов
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
17.11.1823 ст.
Сын: Меркул Миронов
Отец ребёнка: Мирон Васильев
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Васильев
Взята в деревне Тамышево, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
До 1834 ст.