Ефросинья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросинья Семенова

Ефросинья Семенова

Место рождения

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

До 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Дарья Миронова

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Кирик Миронов

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Никифор Миронов

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Степан Миронов

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Анна Миронова

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Гавриил Миронов

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Калинник Миронов

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
24.06.1811 ст.

Сын: Иван Миронов

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
26.08.1818 ст.

Дочь: Марфа Миронова

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
20.09.1820 ст.

Сын: Аким Миронов

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
17.11.1823 ст.

Сын: Меркул Миронов

Отец ребёнка: Мирон Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Васильев

Взята в деревне Тамышево, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
До 1834 ст.
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close