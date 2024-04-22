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Дарья Миронова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Мирон Васильев

Мать: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
31.01.1811 ст.

Муж: Василий Семенов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.12.1815 ст.

Сын: Степан Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Спиридон Семенов

Отец ребёнка: Василий Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Петр Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.02.1822 ст.

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Пески, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Семенов

Пески, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Семенов

Пески, Дмитровский, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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