Дарья Миронова
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Мирон Васильев
Мать: Ефросинья Семенова
Бракосочетание
31.01.1811 ст.
Муж: Василий Семенов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.12.1815 ст.
Сын: Степан Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Спиридон Семенов
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Петр Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
22.02.1822 ст.
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Семенов
Смерть
До 1842 ст.