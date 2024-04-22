Петр Васильев
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Василий Семенов
Мать: Дарья Миронова
Бракосочетание
07.04.1844 ст.
Жена: Василиса Павлова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1850 ст.
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Василиса Павлова
Рождение ребёнка
05.01.1853 ст.
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Василиса Павлова
Рождение ребёнка
04.08.1857 ст.
Сын: Федор Петров
Мать ребёнка: Василиса Павлова
Рождение ребёнка
10.11.1862 ст.
Дочь: Степанида Петров
Мать ребёнка: Василиса Павлова
Рождение ребёнка
29.01.1868 ст.
Дочь: Домника Петров
Мать ребёнка: Василиса Павлова
Смерть
Неизвестно