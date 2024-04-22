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Петр Васильев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Василий Семенов

Мать: Дарья Миронова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.04.1844 ст.

Жена: Василиса Павлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1850 ст.

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Василиса Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1853 ст.

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Василиса Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1857 ст.

Сын: Федор Петров

Мать ребёнка: Василиса Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1862 ст.

Дочь: Степанида Петров

Мать ребёнка: Василиса Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.01.1868 ст.

Дочь: Домника Петров

Мать ребёнка: Василиса Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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