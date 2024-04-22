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Мирон Васильев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Василий Кузьмин

Мать: Василиса Дмитриева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Дарья Миронова

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Кирик Миронов

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Никифор Миронов

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Степан Миронов

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Анна Миронова

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Гавриил Миронов

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Калинник Миронов

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
24.06.1811 ст.

Сын: Иван Миронов

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
26.08.1818 ст.

Дочь: Марфа Миронова

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
20.09.1820 ст.

Сын: Аким Миронов

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
17.11.1823 ст.

Сын: Меркул Миронов

Мать ребёнка: Ефросинья Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Семенова

Взята в деревне Тамышево, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
Неизвестно
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