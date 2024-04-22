Мирон Васильев
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Василий Кузьмин
Мать: Василиса Дмитриева
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Дарья Миронова
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Кирик Миронов
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Никифор Миронов
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Степан Миронов
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Анна Миронова
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Гавриил Миронов
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Раскольник
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Калинник Миронов
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Раскольник
Рождение ребёнка
24.06.1811 ст.
Сын: Иван Миронов
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Раскольник
Рождение ребёнка
26.08.1818 ст.
Дочь: Марфа Миронова
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Раскольница
Рождение ребёнка
20.09.1820 ст.
Сын: Аким Миронов
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Раскольник
Рождение ребёнка
17.11.1823 ст.
Сын: Меркул Миронов
Мать ребёнка: Ефросинья Семенова
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Семенова
Взята в деревне Тамышево, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
Неизвестно