Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Рождение ребёнка
08.04.1851 ст.
Сын: Калинник Калинников
Отец ребёнка: Калинник Миронов
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
19.08.1851 ст.
Муж: Калинник Миронов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно