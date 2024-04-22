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Мария Иванова

Место рождения

Горячкина, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горячкина, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1851 ст.

Сын: Калинник Калинников

Отец ребёнка: Калинник Миронов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
19.08.1851 ст.

Муж: Калинник Миронов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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