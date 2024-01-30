Ирина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смерти15.06.1806 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Михаил Наумов
Мать: Анастасия Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Федоров
Выдана в замужество в деревню Макееву, за крестьянина помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
01.01.1769 ст.
Сын: Василий Родионов
Отец ребёнка: Родион Федоров
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Архип Родионов
Отец ребёнка: Родион Федоров
Рождение ребёнка
12.01.1774 ст.
Дочь: Татьяна Родионова
Отец ребёнка: Родион Федоров
Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Ефимия Родионова
Отец ребёнка: Родион Федоров
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Мария Родионова
Отец ребёнка: Родион Федоров
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Дарья Родионова
Отец ребёнка: Родион Федоров
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Иван Родионов
Отец ребёнка: Родион Федоров
Смерть
15.06.1806 ст.
Причина смерти не указана