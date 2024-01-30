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Ирина Михайлова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

15.06.1806 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Михаил Наумов

Мать: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Федоров

Выдана в замужество в деревню Макееву, за крестьянина помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
01.01.1769 ст.

Сын: Василий Родионов

Отец ребёнка: Родион Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Архип Родионов

Отец ребёнка: Родион Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1774 ст.

Дочь: Татьяна Родионова

Отец ребёнка: Родион Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Ефимия Родионова

Отец ребёнка: Родион Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Мария Родионова

Отец ребёнка: Родион Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Дарья Родионова

Отец ребёнка: Родион Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Иван Родионов

Отец ребёнка: Родион Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.06.1806 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана

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