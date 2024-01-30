Родион Федоров
Место рождения
Дата рождения1739 ст.
Дата смерти25.06.1790 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.
Отец: Федор Спиридонов
Мать: Мария Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Михайлова
Выдана в замужество в деревню Макееву, за крестьянина помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Ирина Родионова
Мать ребёнка: Ефросинья Петрова
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Иван Родионов
Мать ребёнка: Ефросинья Петрова
Рождение ребёнка
01.01.1769 ст.
Сын: Василий Родионов
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Архип Родионов
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
12.01.1774 ст.
Дочь: Татьяна Родионова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Ефимия Родионова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Мария Родионова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Дарья Родионова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Иван Родионов
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Смерть
25.06.1790 ст.
От сляглой