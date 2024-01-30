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Родион Федоров

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1739 ст.

Дата смерти

25.06.1790 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.

Отец: Федор Спиридонов

Мать: Мария Андреева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Михайлова

Выдана в замужество в деревню Макееву, за крестьянина помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Ирина Родионова

Мать ребёнка: Ефросинья Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Иван Родионов

Мать ребёнка: Ефросинья Петрова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1769 ст.

Сын: Василий Родионов

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Архип Родионов

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1774 ст.

Дочь: Татьяна Родионова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Ефимия Родионова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Мария Родионова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Дарья Родионова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Иван Родионов

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.06.1790 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От сляглой

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