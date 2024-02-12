Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Родион Федоров

Отец ребёнка: Федор Спиридонов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Федор Федоров

Отец ребёнка: Федор Спиридонов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Федор Спиридонов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Спиридонов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Спиридонов

Смерть
1789
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