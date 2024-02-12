Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1739 ст.
Сын: Родион Федоров
Отец ребёнка: Федор Спиридонов
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Федор Федоров
Отец ребёнка: Федор Спиридонов
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Федор Спиридонов
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Спиридонов
Смерть
1789