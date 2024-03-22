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Иван Федоров

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

12.11.1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: Федор Спиридонов

Мать: Мария Андреева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Холстово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Дмитриева

Смерть
12.11.1806 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана
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