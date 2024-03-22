Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1753 ст.
Дата смерти12.11.1806 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: Федор Спиридонов
Мать: Мария Андреева
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Прокопий Иванов
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Холстово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
1788 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Дмитриева
Смерть
12.11.1806 ст.
Причина смерти не указана