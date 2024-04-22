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Прокопий Иванов

Место рождения

Холстово, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Иван Федоров

Мать: Федосья Дмитриева

Холстово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.02.1798 ст.

Сын: Василий Прокопьев

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.09.1801 ст.

Сын: Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.

Дочь: Мария Прокопьева

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1810 ст.

Сын: Гурий Прокопьев

Мать ребёнка: Татьяна Корнеева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Корнеева

Холстово, Кашинский, Тверская область
Солдатская дочь, взята с воли, по благословению матери
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Антропова

Смерть
1835 ст.
Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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