Прокопий Иванов
Место рождения
Дата рождения1767 ст.
Дата смерти1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: Иван Федоров
Мать: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Иван Прокопьев
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.02.1798 ст.
Сын: Василий Прокопьев
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Рождение ребёнка
23.09.1801 ст.
Сын: Иван Прокопьев
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.
Дочь: Мария Прокопьева
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Рождение ребёнка
15.11.1810 ст.
Сын: Гурий Прокопьев
Мать ребёнка: Татьяна Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Корнеева
Солдатская дочь, взята с воли, по благословению матери
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Антропова
Смерть
1835 ст.