Гурий Прокопьев
Место рождения
Дата рождения15.11.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1810 ст.
Отец: Прокопий Иванов
Мать: Татьяна Корнеева
Бракосочетание
15.01.1828 ст.
Жена: Анастасия Семенова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1830 ст.
Дочь: Степанида Гурьева
Мать ребёнка: Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
15.01.1833 ст.
Дочь: Татьяна Гурьева
Мать ребёнка: Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
19.04.1834 ст.
Сын: Василий Гурьев
Мать ребёнка: Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
07.11.1835 ст.
Дочь: Зиновия Гурьева
Мать ребёнка: Анастасия Семенова
Военная служба
С 1836
Отдан в рекруты, в 1836 году
Смерть
Неизвестно