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Гурий Прокопьев

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.11.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1810 ст.

Отец: Прокопий Иванов

Мать: Татьяна Корнеева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
15.01.1828 ст.

Жена: Анастасия Семенова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1830 ст.

Дочь: Степанида Гурьева

Мать ребёнка: Анастасия Семенова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1833 ст.

Дочь: Татьяна Гурьева

Мать ребёнка: Анастасия Семенова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1834 ст.

Сын: Василий Гурьев

Мать ребёнка: Анастасия Семенова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1835 ст.

Дочь: Зиновия Гурьева

Мать ребёнка: Анастасия Семенова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1836
Отдан в рекруты, в 1836 году
Смерть
Неизвестно

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