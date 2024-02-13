Татьяна Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиДо 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Иван Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Иванов
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.02.1798 ст.
Сын: Василий Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
23.09.1801 ст.
Сын: Иван Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.
Дочь: Мария Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
15.11.1810 ст.
Сын: Гурий Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Иванов
Холстово, Кашинский, Тверская область
Солдатская дочь, взята с воли, по благословению матери
Смерть
До 1834 ст.