Татьяна Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Корнеева

Татьяна Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

До 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Иванов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.02.1798 ст.

Сын: Василий Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Иванов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.09.1801 ст.

Сын: Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Иванов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.

Дочь: Мария Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Иванов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1810 ст.

Сын: Гурий Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Иванов

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Иванов

Холстово, Кашинский, Тверская область
Солдатская дочь, взята с воли, по благословению матери
Смерть
До 1834 ст.
Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close