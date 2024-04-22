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Иван Прокопьев

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Прокопий Иванов

Мать: Татьяна Корнеева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.04.1811 ст.

Жена: Агафья Михайлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.11.1815 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.04.1818 ст.

Сын: Трофим Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.04.1820 ст.

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1821 ст.

Сын: Кузьма Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.08.1823 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.1825 ст.

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.03.1826 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.07.1828 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.04.1829 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.04.1831 ст.

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1833 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.04.1835 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.04.1835 ст.

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.01.1837 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.08.1839 ст.

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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