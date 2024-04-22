Иван Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Прокопий Иванов
Мать: Татьяна Корнеева
Жена: Агафья Михайлова
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Сын: Трофим Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Сын: Кузьма Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Агафья Михайлова