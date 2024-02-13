Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смерти04.01.1849 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: Иван Федоров
Мать: Федосья Дмитриева
Бракосочетание
09.11.1803 ст.
Муж: Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
13.05.1811 ст.
Дочь: Гликерия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
Бракосочетание
30.01.1820 ст.
Муж: Гавриил Федоров
Смерть
04.01.1849 ст.
Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости