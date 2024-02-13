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Евдокия Иванова

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

04.01.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: Иван Федоров

Мать: Федосья Дмитриева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1803 ст.

Муж: Алексей Тимофеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1811 ст.

Дочь: Гликерия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.01.1820 ст.

Муж: Гавриил Федоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.01.1849 ст.
Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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