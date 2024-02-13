Алексей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1791 ст.
Дата смерти16.09.1818 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1803 ст.
Жена: Евдокия Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1811 ст.
Дочь: Гликерия Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
16.09.1818 ст.
От утробной