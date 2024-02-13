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Алексей Тимофеев

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

16.09.1818 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1803 ст.

Жена: Евдокия Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1811 ст.

Дочь: Гликерия Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
16.09.1818 ст.
Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От утробной

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