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Федосья Иванова

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Иван Федоров

Мать: Федосья Дмитриева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Федоров

Взята в деревне Ершовских Выселках, из крестьян помещика Александра Михайлова сына Зыкова
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Алексей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.07.1799 ст.

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1802 ст.

Дочь: Марина Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Прасковья Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.11.1807 ст.

Сын: Степан Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1810 ст.

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1812 ст.

Дочь: Агриппина Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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