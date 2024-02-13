Федосья Иванова
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Иван Федоров
Мать: Федосья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Федоров
Взята в деревне Ершовских Выселках, из крестьян помещика Александра Михайлова сына Зыкова
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Алексей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Федоров
Рождение ребёнка
22.07.1799 ст.
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Федоров
Рождение ребёнка
01.04.1802 ст.
Дочь: Марина Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Федоров
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Прасковья Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Федоров
Рождение ребёнка
28.11.1807 ст.
Сын: Степан Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Федоров
Рождение ребёнка
05.02.1810 ст.
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Федоров
Рождение ребёнка
23.06.1812 ст.
Дочь: Агриппина Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Федоров
Смерть
Неизвестно