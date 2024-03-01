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Евдоким Федоров

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Федор Андреев

Мать: Анна Афанасьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Взята в деревне Ершовских Выселках, из крестьян помещика Александра Михайлова сына Зыкова
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Алексей Евдокимов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.07.1799 ст.

Дочь: Мария Евдокимова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1802 ст.

Дочь: Марина Евдокимова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Прасковья Евдокимова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.11.1807 ст.

Сын: Степан Евдокимов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1810 ст.

Дочь: Анна Евдокимова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1812 ст.

Дочь: Агриппина Евдокимова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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