Федор Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1715 ст.
Дата смерти1778 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.
Отец: Спиридон Евсеев
Мать: Екатерина Калинникова
Рождение ребёнка
1739 ст.
Сын: Родион Федоров
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Федор Федоров
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Мария Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андреева
Смерть
1778 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область