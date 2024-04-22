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Федор Спиридонов

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1715 ст.

Дата смерти

1778 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715 ст.

Отец: Спиридон Евсеев

Мать: Екатерина Калинникова

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Родион Федоров

Мать ребёнка: Мария Андреева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Федор Федоров

Мать ребёнка: Мария Андреева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Мария Андреева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Мария Андреева

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреева

Смерть
1778 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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