Ефросинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1769 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Федоров
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Ирина Родионова
Отец ребёнка: Родион Федоров
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Иван Родионов
Отец ребёнка: Родион Федоров
Смерть
До 1769 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область