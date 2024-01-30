Ефросинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1769 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Федоров

Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Ирина Родионова

Отец ребёнка: Родион Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Иван Родионов

Отец ребёнка: Родион Федоров

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1769 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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