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Матрена Михайлова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

06.04.1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Михаил Наумов

Мать: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Терентьев

Взята в деревне Заднее-Пилево, из крестьян помещика Василия Ильина сына Мещеринова
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Терентьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Филипп Семенов

Отец ребёнка: Семен Терентьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Афанасий Семенов

Отец ребёнка: Семен Терентьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен Терентьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Панфил Семенов

Отец ребёнка: Семен Терентьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1798 ст.

Сын: Федор Семенов

Отец ребёнка: Семен Терентьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1806 ст.

Дочь: Агафья Семенова

Отец ребёнка: Семен Терентьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.04.1829 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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