Матрена Михайлова
Место рождения
Дата рождения1767 ст.
Дата смерти06.04.1829 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: Михаил Наумов
Мать: Анастасия Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Терентьев
Взята в деревне Заднее-Пилево, из крестьян помещика Василия Ильина сына Мещеринова
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Терентьев
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Филипп Семенов
Отец ребёнка: Семен Терентьев
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Афанасий Семенов
Отец ребёнка: Семен Терентьев
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Василий Семенов
Отец ребёнка: Семен Терентьев
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Панфил Семенов
Отец ребёнка: Семен Терентьев
Рождение ребёнка
17.02.1798 ст.
Сын: Федор Семенов
Отец ребёнка: Семен Терентьев
Рождение ребёнка
05.02.1806 ст.
Дочь: Агафья Семенова
Отец ребёнка: Семен Терентьев
Смерть
06.04.1829 ст.
От старости