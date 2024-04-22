Агафья Семенова
Место рождения
Дата рождения05.02.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1806 ст.
Отец: Семен Терентьев
Мать: Матрена Михайлова
Бракосочетание
30.01.1822 ст.
Муж: Мемнон Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1823 ст.
Сын: Василий Мемнонов
Отец ребёнка: Мемнон Алексеев
Рождение ребёнка
13.03.1826 ст.
Дочь: Дарья Мемнонова
Отец ребёнка: Мемнон Алексеев
Рождение ребёнка
20.06.1828 ст.
Дочь: Марфа Мемнонова
Отец ребёнка: Мемнон Алексеев
Рождение ребёнка
28.10.1831 ст.
Дочь: Анастасия Мемнонова
Отец ребёнка: Мемнон Алексеев
Рождение ребёнка
29.10.1836 ст.
Сын: Павел Мемнонов
Отец ребёнка: Мемнон Алексеев
Смерть
Неизвестно