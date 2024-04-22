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Агафья Семенова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.02.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1806 ст.

Отец: Семен Терентьев

Мать: Матрена Михайлова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.01.1822 ст.

Муж: Мемнон Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1823 ст.

Сын: Василий Мемнонов

Отец ребёнка: Мемнон Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1826 ст.

Дочь: Дарья Мемнонова

Отец ребёнка: Мемнон Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.06.1828 ст.

Дочь: Марфа Мемнонова

Отец ребёнка: Мемнон Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1831 ст.

Дочь: Анастасия Мемнонова

Отец ребёнка: Мемнон Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1836 ст.

Сын: Павел Мемнонов

Отец ребёнка: Мемнон Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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