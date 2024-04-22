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Мемнон Алексеев

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.04.1800 ст.

Дата смерти

1836 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1800 ст.

Отец: Алексей Макеев

Мать: Марфа Васильева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.01.1822 ст.

Жена: Агафья Семенова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1823 ст.

Сын: Василий Мемнонов

Мать ребёнка: Агафья Семенова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1826 ст.

Дочь: Дарья Мемнонова

Мать ребёнка: Агафья Семенова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.06.1828 ст.

Дочь: Марфа Мемнонова

Мать ребёнка: Агафья Семенова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1831 ст.

Дочь: Анастасия Мемнонова

Мать ребёнка: Агафья Семенова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.10.1836 ст.

Сын: Павел Мемнонов

Мать ребёнка: Агафья Семенова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1836 ст.
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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