Мемнон Алексеев
Место рождения
Дата рождения29.04.1800 ст.
Дата смерти1836 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1800 ст.
Отец: Алексей Макеев
Мать: Марфа Васильева
Бракосочетание
30.01.1822 ст.
Жена: Агафья Семенова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1823 ст.
Сын: Василий Мемнонов
Мать ребёнка: Агафья Семенова
Рождение ребёнка
13.03.1826 ст.
Дочь: Дарья Мемнонова
Мать ребёнка: Агафья Семенова
Рождение ребёнка
20.06.1828 ст.
Дочь: Марфа Мемнонова
Мать ребёнка: Агафья Семенова
Рождение ребёнка
28.10.1831 ст.
Дочь: Анастасия Мемнонова
Мать ребёнка: Агафья Семенова
Рождение ребёнка
29.10.1836 ст.
Сын: Павел Мемнонов
Мать ребёнка: Агафья Семенова
Смерть
1836 ст.