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Степан Севастьянов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Севастьян Михайлов

Мать: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Яковлева

Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Осипа Павлова сына Кобякова
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Яков Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.09.1797 ст.

Сын: Александр Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1813 ст.

Сын: Яков Степанов

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1835 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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