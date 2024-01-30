Степан Севастьянов
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Севастьян Михайлов
Мать: Ирина Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Яковлева
Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Осипа Павлова сына Кобякова
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Яков Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
30.09.1797 ст.
Сын: Александр Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
23.10.1813 ст.
Сын: Яков Степанов
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Смерть
1835 ст.