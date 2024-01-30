Анастасия Яковлева
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смерти15.08.1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Севастьянов
Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Осипа Павлова сына Кобякова
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Степан Севастьянов
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Яков Степанов
Отец ребёнка: Степан Севастьянов
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Севастьянов
Рождение ребёнка
30.09.1797 ст.
Сын: Александр Степанов
Отец ребёнка: Степан Севастьянов
Рождение ребёнка
23.10.1813 ст.
Сын: Яков Степанов
Отец ребёнка: Степан Севастьянов
Смерть
15.08.1831 ст.
Не известно как (в расколе)