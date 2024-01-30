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Анастасия Яковлева

Место рождения

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

15.08.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Севастьянов

Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Осипа Павлова сына Кобякова
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Степан Севастьянов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Яков Степанов

Отец ребёнка: Степан Севастьянов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Севастьянов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.09.1797 ст.

Сын: Александр Степанов

Отец ребёнка: Степан Севастьянов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1813 ст.

Сын: Яков Степанов

Отец ребёнка: Степан Севастьянов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.08.1831 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Не известно как (в расколе)

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